Вредных веществ в воздухе после пожара на «Хитоне» экологи не обнаружили

По итогам анализа проб атмосферного воздуха, взятых в районе казанского завода «Хитон», где произошел пожар, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалистами лаборатории были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ в зоне возможного влияния пожара на жилую застройку — в 500 метрах от места пожара, в 50 метрах от ближайшего жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что причиной пожара на «Хитоне» в Казани могло стать нарушение правил пожарной безопасности. На территории завода в Дербышках горели кубы с растительным маслом. Площадь пожара составила 420 кв. метров, в результате происшествия никто не пострадал.