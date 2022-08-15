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Ру Тат
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Экология
15 августа 2022  15:59
Наталья Рыбакова

Вредных веществ в воздухе после пожара на «Хитоне» экологи не обнаружили

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По итогам анализа проб атмосферного воздуха, взятых в районе казанского завода «Хитон», где произошел пожар, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалистами лаборатории были отобраны пробы атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ в зоне возможного влияния пожара на жилую застройку — в 500 метрах от места пожара, в 50 метрах от ближайшего жилого дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что причиной пожара на «Хитоне» в Казани могло стать нарушение правил пожарной безопасности. На территории завода в Дербышках горели кубы с растительным маслом. Площадь пожара составила 420 кв. метров, в результате происшествия никто не пострадал.

#Минэкологии РТ #пожар #пдк
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