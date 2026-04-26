news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 апреля 2026 14:05

«Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи»: Пасечник сообщил о гибели двух парней и девушки в ЛНР

Читайте нас в
Телеграм

Три молодых человека погибли в результате атаки вражеского дрона в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Дрон ВСУ ударил в селе Булгаковка накануне вечером.

«Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка», — написал Пасечник в «Макс».

Глава ЛНР также добавил, что пострадали 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний местный житель.

#атака БПЛА #беспилотник #погибли люди #ЛНР
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров