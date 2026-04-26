«Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи»: Пасечник сообщил о гибели двух парней и девушки в ЛНР
Три молодых человека погибли в результате атаки вражеского дрона в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Дрон ВСУ ударил в селе Булгаковка накануне вечером.
«Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка», — написал Пасечник в «Макс».
Глава ЛНР также добавил, что пострадали 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний местный житель.