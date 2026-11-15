Вражеский БПЛА, попавший в многоэтажку в Нижнекамске, обезврежен и ликвидирован

Беспилотник, попавший в квартиру жилого многоэтажного дома в Нижнекамске, обезврежен и ликвидирован. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Побывали и у многоквартирного дома, в одну из квартир которого попал беспилотник. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Людей оперативно эвакуировали. Беспилотник обезврежен и ликвидирован, жителей уже начали пускать в свои квартиры. В доме восстановлены электроснабжение и подача воды, в ближайшее время планируется возобновить подачу газа», – написал градоначальник в МАКС.

Ранее Радмир Беляев сообщал о работе саперов в доме, куда попал дрон. В пресс-службе Раиса Татарстана отметили, что снаряд, находившийся в беспилотнике, не сработал.

Накануне враг атаковал Нижнекамский район. Повреждения зафиксированы на территории промышленных объектов. Пострадали шесть человек.