Происшествия 11 мая 2026 11:44

Вражеский БПЛА атаковал легковушку в Белгородской области, ранен человек

Ранения в результате атаки вражеского БПЛА получил житель села Вознесеновка, что в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации руководителя региона, беспилотник атаковал легковой автомобиль. Местного жителя доставили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки.

«Для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», – уточнил губернатор.

#Белгородская область #атака БПЛА #пострадал мужчина
