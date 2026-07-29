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Происшествия 29 июля 2026 08:54

Вражеский беспилотник сбит над Татарстаном

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Об уничтожении вражеского БПЛА над территорией Татарстана сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, всего в небе над регионами России минувшей ночью перехвачено 295 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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