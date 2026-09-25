Вражеские дроны уничтожены над Татарстаном и Удмуртией

Минувшей ночью вражеские беспилотники были уничтожены над Татарстаном и соседними регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего же прошедшей ночью в небе над Россией сбито 592 вражеских дрона.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 24 сентября до 8.00 мск 25 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.