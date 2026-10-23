Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги

Объявлена угроза атаки вражеских беспилотников на Казань. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань . Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

В столице Татарстана прозвучали сирены воздушной тревоги.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

Напомним, режим беспилотной опасности объявили в Татарстане 23 октября в 0.58. Аэропорты республики закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее власти Татарстана напомнили жителям республики о запрете публикации информации, связанной с БПЛА. Соответствующая информация опубликована в сообществе правительства республики в соцсети «ВКонтакте». Ограничения введены Указом Раиса Республики Татарстан от 29 августа 2025 года № 695. Они не распространяются на официальные публикации органов власти и информацию со ссылкой на них.

Что делать при атаке БПЛА – инструкция от МЧС

Если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал. При нахождении на улице надо найти ближайшее здание или подземный переход и укрыться в нем. Крайне важно не находиться в прямой видимости беспилотника.

Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту ее часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае.

Нельзя распространять фото и видео беспилотников в соцсетях – это может помочь противнику повторить атаку. Материалы лучше передать сотрудникам полиции, а о самих беспилотниках сообщать на номер 112.

Не стоит также пользоваться средствами связи, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к взрыву беспилотника, осколки которого также могут таить в себе опасность.

Сообщения об угрозе атаки БПЛА и других ЧС оперативно выкладывают в приложении «МЧС России».