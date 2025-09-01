Голкипера, которым интересовался «Ак Барс», хотят подписать четыре клуба НХЛ

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports

В покупке голкипера Картера Харта, чье имя фигурировало в деле о сексуальном насилии, заинтересованы четыре клуба НХЛ, сообщают инсайдеры. В прошлом сезоне 27-летним канадским голкипером интересовался казанский «Ак Барс».

Харт не принимал участия в официальных матчах с 2022 года. Однако сообщается, что летом он тренировался в Эдмонтоне, находится в оптимальной форме и планирует возвращение в НХЛ, в случае если лига даст на это соответствующее разрешение.

24 июля 2025 г. суд Лондона (Онтарио) вынес оправдательный приговор пяти экс-хоккеистам молодежной сборной Канады по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Судья Мария Каррочча признала, что не может полагаться на показания потерпевшей из-за множества противоречий.

Напомним, в 2022 году некая потерпевшая обвинила в изнасиловании пятерых игроков молодежной сборной Канады: Картера Харта, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Майкла Маклауда и Алекса Форментона.

Сам инцидент якобы произошел в 2018 году после мероприятия, посвященного победе Канады на МЧМ. После хоккеисты были отстранены от участия в матчах НХЛ.