Вратарский пат: почему неудачи Билялова и Мифтахова могут стать проблемой для «Ак Барса»

В принципиальнейшем матче в Уфе Тимур Билялов отразил лишь 19 из 23 бросков

Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов провалил старт. Он вернет уверенность, но этого мало

Слабые матчи Тимура Билялова и Амира Мифтахова на старте сезона в очередной раз подтвердили, что перманентные в последние года два материалы «ТИ-Спорт» о неотложной необходимости усиливать вратарскую линию «Ак Барса» имеют под собой все основания.

За три игры ни Тимур Билялов, ни Амир Мифтахов доверия не вызвали. Пока что игра обоих вратарей, мягко говоря, не впечатляет. В принципиальнейшем матче в Уфе Тимур Билялов отразил лишь 19 из 23 бросков. В омской игре у него три пропущенных из 24-х бросков. Ни одна команда не предложила казанскому голкиперу какой-то сверхмощной нагрузки из трафика бросков, однако даже при такой скудной работе Тимур со льда без трех-четырех дежурных пропущенных шайб не уходил.

Прямо сейчас его статистика выглядит так: 85.1% отраженных бросков в среднем за игру и 3.59 пропущенных шайб за матч. По этим показателям он занимает 34 (!) место среди вратарей, заявленных в нынешнем сезоне КХЛ.

Ситуация осложняется тем фактом, что Тимур был настойчив весной при переговорах по условиям нового контракта с «Ак Барсом». В итоге получил новое соглашение на 55 миллионов за сезон, что значительно лучше его прошлых условий.

Понятно, что стартовые проблемы могут быть и стечением обстоятельств, что в дальнейшем Билялов обязательно соберется и подправит личную статистику. Но, во-первых, ему совсем не помогают защитники, точно так же проваливающие старт сезона. Да и сам Билялов явно подошел к сезону не в лучшем ментальном состоянии. Однако, даже с учетом возвращения на свой уровень сложно представить, что в 29 лет Тимур пробьет свой «стеклянный потолок» и вырвется наконец на уровень топ-вратаря, способного затащить команду за Кубком Гагарина.

Впрочем, прецеденты были, когда «Ак Барс» забирал Кубок Гагарина с вратарем среднего уровня. В 2018-м году Эмиль Гарипов выдал лучший свой плей-офф в карьере, после чего его карьера окончательно пошла на спад. Ударит ли молния в одно место дважды?

Амир Мифтахов должен воспользоваться своим шансом, чтобы наконец-то стать полноценным первым номером «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Есть ли у Мифтахова шанс стать первым номером «Ак Барса»?

На фоне плохого начала сезона в исполнении Тимура Билялова уже началась дискуссия, что Амир Мифтахов может и должен воспользоваться своим шансом, чтобы наконец-то вырваться из положения вечного бэкапа и стать полноценным первым номером «Ак Барса».

В своем единственном пока матче нынешнего сезона против «Торпедо» Амир Мифтахов отыграл 65 минут, отразив 26 летящих в створ шайб из 28-ми. Однако, справился 24-летний голкипер с простыми бросками. В серьезных моментах, которые создали Василий Атанасов и Евгений Свечников, Мифтахов оказался бессилен. Амир просто не успевал подставить щитки при броске низом или среагировать ловушкой. Но то была одна игра в сезоне, по которой делать выводы пока не будем.

Но можно обратиться в предысторию выступлений Амира Мифтахова. Кажется, что и эта кандидатура скорее, как временная «заплатка» в ситуации, когда позиция основного голкипера «прохудилась», но точно не для того, чтобы идти дальше за большими победами.

В прошлом сезоне у Мифтахова десять проведенных матчей, в которых он пять раз проигрывал, одержал три победы и в двух был заменен. При этом у него были 93.2% отраженных бросков и 2.06 пропущенных шайб за игру, при 495 проведенных минутах на льду.

Больше всего шансов Амир получил в период тренерства Олега Знарка, когда отыграл 36 матчей. В десяти проиграл, в 18 одержал победу. В них у Амира 91.8% отраженных бросков и коэффициент надежности 2.16 пропущенных шайб за матч.

Цифры неплохие, однако не смогли убедить ни Знарка, ни Зинэтулу Билялетдинова. Вопрос даже не в голой статистике, а в тех шайбах, которые пропускал Мифтахов. К примеру, в прошлогодней игре против «Сочи» бэкап вчистую проиграл своему визави из команды соперника Михаилу Бердину. Казанцы весь матч атаковали, создавали опасные моменты, однако молодой голкипер тогда не спас практически во всех немногочисленных голевых моментах, пропустив трижды.

Мифтахову пока не хватает стабильности и спокойствия. Он неплох в роли запасного, а дополнительного веса в его пользу добавляет «ценник» хоккеиста – его зарплата составляет около 12 миллионов рублей за сезон.

Ранее Марат Валиуллин отрицал, что в «Ак Барсе» рассматривают на вратарскую позицию какие-то кандидатуры кроме присутствующих в команде вратарей Фото: ak-bars.ru

В «Ак Барсе» были готовы усиливать вратарскую линию, но…

Стоит ли генменеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину искать нового голкипера на место первого номера? Учитывая, что с Тимуром Биляловым продлили-таки контракт, сделать это сегодня будет крайне проблематично.

Еще на итоговой мартовской пресс-конференции на вопрос «ТИ-Спорт» Марат Валиуллин отрицал, что в «Ак Барсе» рассматривают на вратарскую позицию какие-то кандидатуры кроме присутствующих в команде вратарей. Мол, довольны своими доморощенными голкиперами. Но до сих пор неясно, почему правило ставки на доморощенных работает исключительно на вратарскую линию?

Однако, как показали последние новости, все было не так уж однозначно. Момент был, судя по всему, в апреле. Тогда уже было понятно, что Анвар Гатиятулин возглавит «Ак Барс», хоть и не было еще объявлено официально. Специалист, очевидно, тоже не был до конца уверен в возможностях Тимура Билялова, так что искал другие варианты на иностранном рынке. Например, «копали» в сторону голкипера «Филадельфии» Картера Харта.

Об этом рассказывал защитник «Филадельфии» Егор Замула в эфире программы «Скользкий лед».

«Анвар Рафаилович Гатиятулин позвонил, он хотел Харта пригласить. Я ему говорю: "Без шансов, он не поедет"», – заявил хоккеист.

Пока что игра обоих вратарей, мягко говоря, не впечатляет Фото: ak-bars.ru

Ставка Валиуллина и Гатиятулина: резких телодвижений решили не делать

После этого на пресс-конференции, посвященной началу сезона корреспондент «ТИ-Спорт» вновь поинтересовался теперь уже у Анвара Гатиятулина, имел ли место такой разговор, на что наставник «Ак Барса» его наличие признал.

«У нас переговоры были с Тимуром Биляловым, и здесь просто узнавали, кто вообще на рынке есть. Мы верим в наших вратарей, здесь никаких вопросов нет. С Егором Замулой давно общаемся, еще с детско-юношеской школы, по возможности узнаю информацию. Просто задал вопрос ему. Сейчас мы довольны нашей бригадой, верим в наших вратарей», — ответил Гатиятулин.

Харт, естественно, интереса к КХЛ и «Ак Барсу» не проявил. Но это не исключает, что поиски продолжились, но не увенчались успехом. Рынок сегодня действительно пуст, а везти голкипера из АХЛ – большой риск. Если затея провалится, спросят с Анвара Гатиятулина и Марата Валиуллина. Видимо, поэтому и было решено лишних телодвижений не делать.

27 апреля «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Биляловым, закрыв вратарский вопрос. Теперь же, если вратари продолжат выступать на нынешнем уровне, менеджмент «Ак Барса» окажется в очень неловком положении. Если голкипер, по которому были сомнения и получил хороший контракт, так и не заиграет – это будет попахивать селекционным провалом.