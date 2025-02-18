Вратарские провалы и переобучение Гатиятулина. Почему кризис «Ак Барса» не должен пугать

Три поражения подряд с удручающей разницей забитых и пропущенных шайб уже заметно скорректировали настрой болельщиков «Ак Барса» перед плей-офф. Однако при детальном разборе ситуации становится понятно, что трудности вызваны ситуативными эпизодами, повлекшими психологические трудности, которые можно быстро решить. «ТИ-Спорт» объясняет нюансы.





Фото: ak-bars.ru

У «Ак Барса» есть проблемы, но для паники еще не время

Только ленивый сегодня не говорит о том, что «Ак Барс» вернулся после паузы, которую сделали на Матч Звезд, совсем другим. Сейчас проблемы команды видны невооруженным глазом. За три последних матча, которые состоялись после паузы на Матч Звезд, казанцы забросили лишь 3 шайбы, а пропустили 14.

Образовались и проблемы с реализацией большинства. В последних трех играх «Ак Барс» реализовал лишь одну попытку в большинстве из семнадцати. Тем не менее, по нашему мнению, панические настроения сейчас преждевременны.

Ямы и спады по ходу сезона – естественный процесс, который так или иначе проходят почти все команды лиги. Тот же «Авангард» трясло всю осеннюю часть сезона, однако теперь команда явный фаворит Восточной конференции.

Давайте вспомним, на каком фоне к «золотому» плей-офф подходил «Ак Барс» в 2018 году. Тогда тоже за полтора месяца перед стартом плей-офф казанская команда умудрялась проигрывать далеко не самым сильным соперникам. На своем льду проиграли «Словану» (2:4) и всухую уступили «Витязю» (0:2). А еще через пару игр, в последнем матче регулярки «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в гостях (2:4).

Тогда тоже в сообществах пошли разговоры о кризисе перед решающей стадией. Однако ситуацию выправили, а дальше начался судьбоносный розыгрыш Кубка Гагарина с золотыми медалями.

Можно ли сказать, что игра «Ак Барса» сегодня кризисная или хотя бы близка к тому, во что играл «Трактор» Анвара Гатиятулина в его последние полтора сезона у руля команды? Конечно нет. Это не то сонное царство и не равнодушие хоккеистов, которые были в Челябинске.

Можно хотя бы вспомнить, какой крутой отрезок «Ак Барс» провел во втором периоде последнего матча с «Авангардом», когда почти на пять минут закрыл хозяев льда в их зоне. Мощнейший прессинг, классная быстрая перепасовка, форчекинг, хождение шайбы по борту, движение по периметру – у казанцев было всё.

Фото: ak-bars.ru

Есть проблемы с реализацией, о чем прямо говорит Гатиятулин. Но тут скорее ментальная проблема, чем техническая. 36 бросков казанцы нанесли по воротам «Авангарда», 30 – «Салавата Юлаева» и 34 – «Торпедо». Это далеко не статистика команды, пребывающей в кризисе.

Команда занервничала из-за вратарских ошибок

Сейчас у «Ак Барса» прошли три сложные матча, проблемы в которых начались в конкретный эпизод, который обернулся психологической ямой.

Другой вопрос, что даже с учетом такого тотального доминирования все усилия сходят на нет, когда вратари действуют на разных уровнях. Достаточно сопоставить, как действовал при этом продолжительном навале «Ак Барса» Никита Серебряков. Голкипер омичей подчищал буквально всё, что летело в сторону его ворот. В свою очередь, Тимур Билялов умудрился пропустить при игре в большинстве. Да, не без «помощи» обороны «Ак Барса». Но именно из таких эпизодов складывается картина и ход игры. Когда одна команда видит, что на последнем рубеже действует уверенный голкипер, то рано или поздно выправляет ситуацию. Когда же коллектив видит, что даже с учетом стольких усилий в обороне все равно «пожар», то и желание играть сходит на нет.

Нечто подобное произошло и в матче с «Торпедо». Развал игры «Ак Барса» в том казанском поединке начался именно с грубейшей ошибки Амира Мифтахова, отдавшего шайбу точно на крюк Евгению Свечникову прямо перед пустыми воротами. Согласитесь, собраться после подобных выкрутасов вратаря любой команде сложно.

«В последних матчах потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в действиях, несвоевременные передачи, некачественные броски», – рассуждал после игры с «Авангардом» Анвар Гатиятулин.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Вратари – это ахиллесова пята нынешнего «Ак Барса». Какие могут быть вопросы к команде и главному тренеру, когда не выстроена ключевая позиция?

Гатиятулин в процессе переобучения и на пути перемен. Трудности неизбежны

Впрочем, занимать исключительно протекционистскую позицию по отношению к Анвару Гатиятулину мы тоже не готовы. Что нужно признать на этом отрезке сезона, так это отсутствие у тренера той базы, которая опытным специалистам помогает справляться в столь сложные периоды сезона.

В течение этого сезона принято отмечать, как изменил свои взгляды на хоккей специалист, перестроившись на более атакующую и «веселую» модель хоккея. Однако длинная дистанция показывает, что пара-тройка месяцев за океаном может помочь пересмотреть взгляды, дать базу знаний, но для стабильной работы в новом русле нужно нечто большее – опыт, смекалка и способность развивать полученные знания. Здесь уже приходится импровизировать, а не только работать по полученным конспектам.

Стоп-кадр трансляции, на котором главный тренер «Ак Барса» растерянно смотрит на табло с открытым ртом после пропущенной пятой шайбы, разлетелся по соцсетям. И это наглядный показатель, что Анвар Рафаилович может «поплыть».

Фото: скрин трансляции КХЛ

Для сравнения достаточно вспомнить, как реагировал на провальные отрезки тот же Зинэтула Билялетдинов. От него в любой ситуации веяло спокойствием. Ни одна мышца на лице не дергалась – он по-прежнему оставался при полном самообладании, что в конечном счете передается и хоккеистам.

Глядя на подобную растерянность, задаешься вопросом, насколько хоккеисты могут переламывать матчи, когда главный тренер всем видом показывает, что не владеет ситуацией.

Пока что поводов для паники нет, но нужно понимать, что Анвар Гатиятулин – специалист, который учится и меняется. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен», – гласит старинная китайская пословица. Поэтому бояться трудностей или даже сюрпризов сегодня бессмысленно. Процесс перестройки с наставником, ищущим новый путь в своей карьере, просто не мог пройти без турбулентностей.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru