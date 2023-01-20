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Ру Тат
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Общество
20 января 2023  11:14
Полина Шевчук

Вратарские перчатки и лыжи: что забывали в казанских автобусах пассажиры в январе

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В Ассоциации АТП РТ рассказали, какие вещи забывали пассажиры автобусов в Казани в январе.

В топе находок уже привычно фигурируют паспорта и документы. Все они были переданы владельцам. Все чаще пассажиры забывают в салоне транспорта мобильники. Кроме того, с начала года увеличилось количество оставленных в автобусе лыж. 

Из необычных находок можно отметить хоккейные вратарские перчатки.

Если вы забыли вещи в автобусе, необходимо позвонить в диспетчерскую службу автотранспортного предприятия, которое обслуживает данный маршрут. Также можно обратиться на горячую линию комитета по транспорту Казани по телефону: 8-843-275-30-50.
 

#атп #лыжи
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