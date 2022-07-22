Вратарские метания или страх Слуцкого: кто будет первым номером «Рубина» в новом сезоне

В «Рубине», наконец, закончилась чехарда с вратарями, которую усугубила травма основного голкипера Дюпина. С разницей в пару часов казанцы объявили о расторжении контракта с Медведевым и подписании соглашения с Беленовым. Осталось лишь разобраться, кто будет «первым номером». Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Юрий Дюпин был очевидным «номером один» для Леонида Слуцкого и тренера вратарей Сергея Козко Фото: www.rubin-kazan.ru

Слуцкий в одночасье лишился сразу двух лучших голкиперов

Последние несколько сезонов вратарский вопрос в «Рубине» являлся одним из самых незначимых. Юрий Дюпин был очевидным «номером один» для Леонида Слуцкого и тренера вратарей Сергея Козко, а Никита Медведев и также молодые Артем Исмагилов с Никитой Яновичем практически не подпускались к основе даже на пушечный выстрел.

Однако последний провальный сезон команды в Премьер-лиге заставил тренерский штаб серьезно задуматься об усилении вратарской линии даже для Первой лиги. Дюпин провел удручающий сезон за казанский клуб. С 54 пропущенными мячами в 29 играх он стал одним из худших на своей позиции во всей РПЛ.

Чуть позже это усугубилось травмой, которую голкипер получил на разминке перед контрольной игрой с «Уфой», и уходом недовольного своим положением в команде Медведева в «Ростов». Вот так, в одночасье Слуцкий лишился сразу двух своих лучших голкиперов.

Голкипер Александр Беленов является чуть ли не живой легендой уфимского клуба, где он провел последние шесть сезонов и являлся регулярным первым номером команды Фото: www.fcufa.pro

Спасти ситуацию с вратарями в «Рубине» призвана живая легенда «Уфы»

Решить вратарский вопрос и спасти ситуацию по вратарям был призван голкипер «Уфы» Александр Беленов. Переход 35-летнего голкипера в «Рубин» стал в это межсезонье уже третьим по счету по маршруту Уфа – Казань. Ранее Башкирию на столицу Татарстана променяли Дмитрий Кабутов, Олег Иванов и Александр Саплинов.

Но все же именно трансфер Беленова стоит в этом ряду особняком. Во-первых, голкипер является чуть ли не живой легендой уфимского клуба, где он провел последние шесть сезонов и являлся регулярным первым номером команды. Во-вторых, в российском футболе Беленов – это фигура, причем заметная.

Да, в последний раз в сборную России он вызывался еще пять лет назад, но и с того момента в стране выросло сильное поколение молодых голкиперов. Понятно, что рассматривать 35-летнего Александра в главную команду страны сейчас было бы странно. Но для команды ниже топ-8 Премьер-лиги приобретение такого голкипера при любых обстоятельствах стало бы успехом. А для клуба Первой лиги, коим стал «Рубин», и подавно.

Контракт Беленова с «Рубином», как и почти со всеми новичками, заключен на два года. А это значит, что даже в случае возвращения в Премьер-лигу с первой же попытки в следующем сезоне проблем с вратарями в команде быть не должно.

Никита Медведев уходит из «Рубина» и подписал контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления еще на один год Фото: www.rubin-kazan.ru

Медведев вернется в «Ростов», где феерил под руководством Курбана Бердыева в Лиге чемпионов

По причине подписания Беленова не заставил себя ждать и уход Никиты Медведева. Вообще ситуация с вратарями в Казани в это межсезонье была максимально странная и запутанная. Спустя неделю после вылета команды в Первую лигу «Рубин» объявил о переподписании Медведева на три года. Тогда еще шли слухи о том, что Дюпин может уйти в клуб Премьер-лиги. На этом фоне Никита становился в команде Слуцкого однозначным первым номером, что его, судя по всему, полностью устраивало.

Но чуть позже трансфер Дюпина пришлось свернуть, а Медведев понял, что сидеть на лавке в Первой лиге – это уже перебор. Тут-то у 27-летнего голкипера и нарисовался вариант с «Ростовом», за который он еще феерил под руководством Курбана Бердыева в Лиге чемпионов.

Но странно, что с новым контрактом на 3 года с «Рубином» Медведев уходит из «Рубина» без какой-либо компенсации в качестве свободного агента. Но к этому, кажется, уже стоит привыкнуть. Даже не считая легионеров, только этим летом Казань бесплатно покинули сразу пять футболистов. Медведев, к слову, подписал контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления еще на один год.

11 июля, в день контрольного матча с «Уфой», Юрий Дюпин получил травму, но, судя по кадрам с тренировок, уже занимается в общей группе Фото: www.rubin-kazan.ru

Не исключено, что уже к игре с «Енисеем» Дюпин может быть полностью готов

Мы уже сказали про травму Юрия Дюпина, которую голкипер получил 11 июля, в день контрольного матча с «Уфой», который казанцы проиграли – 1:4. К слову, о серьезности повреждения до сих пор еще ничего не сообщалось.

Однако кажется, что не все так серьезно, как казалось изначально. Ибо вратарь, судя по кадрам с тренировок, уже занимается в общей группе, да и в матче первого тура с «Родиной» как ни в чем не бывало находился на скамейке запасных. Так что не исключено, что уже к игре с «Енисеем» Дюпин может быть полностью готов.

Но матч в Красноярске состоится на манеже с искусственным покрытием. И здесь однозначное преимущество имеет Беленов. Последние шесть сезонов в «Уфе» Александр часто играл на аналогичном футбольном покрытии. А если учитывать специфику искусственного газона и недавнюю травму Дюпина, вариант с Беленовым против «Енисея» выглядит более надежным здесь и сейчас.

В распоряжении Леонида Слуцкого прямо сейчас имеются два сильнейших голкипера Первой лиги, которые не затерялись бы почти в любой другой команде Премьер-лиги Фото: www.rubin-kazan.ru

Слуцкий побоялся, что не сможет выиграть Первую лигу без Беленова?

Вероятно, задавать подобные вопросы и предугадывать, кто займет место в воротах в ближайшей игре, мы будем в этом сезоне еще не раз. Объективно в распоряжении Леонида Слуцкого прямо сейчас имеются два сильнейших голкипера Первой лиги, которые не затерялись бы почти в любой другой команде Премьер-лиги. И кого теперь делать «номером один», большой вопрос.

Если обращаться к абсолютным цифрам, то мы имеем перед собой чуть ли не идентичных по уровню и мастерству голкиперов. В минувшем сезоне Дюпин – восьмой вратарь лиги по рейтингу Instat, Беленов – девятый.

Но, так или иначе, кто-то из этой пары в следующем сезоне будет сидеть на скамейке. А теперь вполне резонный вопрос. Неужели тренерский штаб команды решил, что без Беленова Первую лигу «Рубину» не выиграть? Похоже, Слуцкий очень опасается своего первого свидания в карьере с Первой лиге. Хотя состав Казани в «пердиве» теперь напоминает «Баварию» в Бундеслиге по уровню отрыва одной команды от всех остальных в чемпионате.