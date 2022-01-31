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Ру Тат
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Спорт
31 января 2022  23:16
Cергей Гаврилов

Два вратаря хоккейной сборной Чехии сдали сомнительные тесты на Covid-19

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Два из трех вратарей сборной Чехии по хоккею — Шимон Грубец из омского «Авангарда» и Патрик Бартошак сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом со ссылкой на iSport.cz сообщает «Спорт-Экспресс». 

Сегодня Грубец уже не присутствовал на тренировке с национальной командой, Бартошак также пропустил ее и не полетит вместе со сборной в Пекин.

Получается, что «чистым» по Covid-19 из чешских голкиперов остается только Роман Вилл из челябинского «Трактора».

Сборная Чехии на Олимпиаде сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.

#Чехия #коронавирус #олимпиада
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