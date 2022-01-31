Два вратаря хоккейной сборной Чехии сдали сомнительные тесты на Covid-19

Два из трех вратарей сборной Чехии по хоккею — Шимон Грубец из омского «Авангарда» и Патрик Бартошак сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом со ссылкой на iSport.cz сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня Грубец уже не присутствовал на тренировке с национальной командой, Бартошак также пропустил ее и не полетит вместе со сборной в Пекин.

Получается, что «чистым» по Covid-19 из чешских голкиперов остается только Роман Вилл из челябинского «Трактора».

Сборная Чехии на Олимпиаде сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.