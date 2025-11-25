Вратари покидают НХЛ, «Ак Барс» молчит. Почему бы Валиуллину не побороться за звезд

Нынешняя осень ознаменовалась острым вратарским дефицитом в КХЛ в целом и в очередной раз показала, что тема как никогда актуальна для «Ак Барса». Возвращение российских голкиперов из-за океана пришлось как нельзя кстати. Почему Марат Валиуллин еще не вступил в борьбу за россиян и кто на подходе к возвращению в КХЛ – в материале «ТИ-Спорта».





Михаил Бердин откровенно провалил первую треть сезона в Казани и заслуженно потерял место даже бэкапа

Фото: ak-bars.ru

Вратарская проблема «Ак Барса» не ограничивается Бердиным

В татарстанском медиаполе снова поднялась так называемая вратарская проблема «Ак Барса». Все клинья направлены в основном на Михаила Бердина, который откровенно провалил первую треть сезона в Казани и заслуженно потерял место даже бэкапа. В текущую выездную серию вместо него отправился Максим Арефьев, показавший в прошлом сезоне, что способен подменить основных голкиперов без просадки в качестве. Другой вопрос, насколько это комплимент молодому голкиперу, а не укор основным вратарям.

Бердин показывает игру с удручающей статистикой: у него 89,6% отраженных бросков и коэффициент надежности – 2.56 шайбы в среднем за игру. Сейчас Михаил четвертый снизу среди всех голкиперов, сыгравших десять матчей и более. Но это еще не самая большая проблема – у Бердина есть психологическая скованность при выходе на лед, которая выливается в пропущенные шайбы с первого же броска по его воротам. Таких матчей у Бердина уже пять из тринадцати. Все это, разумеется, отражается на общем состоянии команды – полевые игроки не чувствуют себя спокойно и раскованно, поскольку не уверены в последнем рубеже.

На фоне такого Бердина его партнер Тимур Билялов, конечно же, выглядит как более выгодный вариант, но это вовсе не означает, что у «Ак Барса» в воротах сверхнадежный вратарь, на которого со стопроцентной уверенностью можно положиться. Да, у Тимура со статистикой все получше – у него 91% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2.57 в 22 проведенных матчах. Назвать эти цифры хорошими тоже сложно. Никуда не делись и провальные игры, когда Бердину приходилось менять поплывшего Тимура по ходу матчей.

Тимур Билялов выглядит как более выгодный вариант, но это вовсе не означает, что у «Ак Барса» в воротах сверхнадежный вратарь Фото: ak-bars.ru

Прошлый плей-офф в очередной раз продемонстрировал, что с нынешним набором вратарей решать большие задачи практически невозможно.

Если летом исправлять ситуацию генменеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину было не с руки – и без вратарей нужно было искать, как освободить платежную ведомость, то практически к середине сезона стало очевидно, что игнорировать проблему в надежде, что все само решится, уже не получится. Да, приход в штаб Сергея Абрамова помог на короткой дистанции, вратари подтянулись и уже не мандражируют, как на старте сезона. Но первопричину эта мера вряд ли устранит.

Вратарская проблема должна решаться комплексно, как при грамотном медицинском подходе лечения проблемы.

Илья Самсонов как упущенная возможность

В нынешнем сезоне наметилась тенденция – высококлассные российские вратари, имеющие серьезные карьеры за океаном, возвращаются в Россию.

Первой ласточкой стал Илья Самсонов, внезапно переехавший из НХЛ в стан аутсайдера Континентальной хоккейной лиги – ХК «Сочи». В нынешнем сезоне 28-летний россиянин остался без предложений из НХЛ и был вынужден возвращаться в Россию.

Илья Самсонов остался без предложений из НХЛ и был вынужден возвращаться в Россию (архивное фото) Фото: © «Татар-информ»

Самое удивительное в этой ситуации – тот факт, что ни один из топ-клубов на Самсонова не позарился. Объясняется это просто – к концу октября практически все гранды КХЛ уже были укомплектованы, а вратарские линии набраны. Только «Трактор» и ЦСКА запоздало избавились от незаигравших легионеров Криса Дригера и Спенсера Мартина соответственно.

При этом стоит отметить, что небогатые сочинцы нашли способ не платить Илье Самсонову баснословные суммы с ходу. За нынешний сезон он получит 28 миллионов рублей и только в следующем – еще 40 миллионов. Общий контракт составляет 68 миллионов рублей.

При желании найти 28 миллионов и освободить эту сумму под потолком для приглашения голкипера такого калибра можно и нужно было и в Казани. Всегда имеется опция расторгнуть Михаила Бердина с его 15 миллионами «лички» и подвинуть кого-то из многочисленных защитников за счет роста в следующем сезоне – вполне рабочий вариант. Но еще более логичным был бы откровенный разговор генерального менеджера с Тимуром Биляловым о его нынешнем уровне: при всем уважении к «доморощенной родословной», на контракт в 55 миллионов рублей он не наигрывает. И, по-хорошему, можно попросить «подвинуться».

Однако в «Ак Барсе» попытку переманить многолетнего голкипера «Вашингтон Кэпиталз», а также «Торонто» и «Вегаса» не предприняли.

О том, что Самсонов по-прежнему высококлассный и даже топовый голкипер для КХЛ, он заявил с ходу. 1 ноября Илья согласился перейти в «Сочи», а уже 2-го дебютировал в составе «Леопардов» и помог команде одержать победу над «Спартаком» (5:2), отбив за 40 минут 30 из 32 бросков по воротам. А 12 ноября в гостевом матче против «Торпедо» за первые два периода отбил 30 из 30 бросков, позволив «Сочи» повести 2:0. Потом, правда, вышедший ему на смену Третьяк все это преимущество растерял.

Илья Самсонов – безусловное усиление для любого клуба Континентальной лиги. А с надежной обороной это была бы заявка на Кубок.

Многолетний вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», последние годы выступавший в «Баффало», Александр Георгиев помещен в безусловный список отказов с целью расторжения контракта Фото: © Jenn G, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Почему бы не перехватить Александра Георгиева?

Впрочем, прямо сейчас у Марата Валиуллина есть все шансы исправить недоработку с Ильей Самсоновым, а заодно и попробовать исправить вратарскую проблему «Ак Барса», которая тянется уже не первый год.

Многолетний вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», последние годы выступавший в «Баффало», Александр Георгиев помещен в безусловный список отказов с целью расторжения контракта. Карьера Георгиева пошла на спад, когда в «Рейнджерс» перебрался другой россиянин – Игорь Шестеркин. Более молодой и мастеровитый россиянин постепенно выдавил Георгиева даже с места бэкапа, а потом и вовсе стал основным вратарем «синерубашечников». Георгиев же отправился по другим командам НХЛ: «Колорадо Эвеланш», «Сан Хосе Шаркс», и последними стали «Баффало Сайберс», где Георгиев так и не сумел закрепиться. В нынешнем сезоне голкипер провел всего два матча в АХЛ за «Рочестер», причем в последний раз сыграл три недели назад.

После безусловного «вэйвера» игрок станет свободным агентом и сможет заключать контракты с командами КХЛ. По информации «Хоккейных сливок» от 22 ноября, Александр уже подписал контракт со «Спартаком» и должен был присоединиться к команде уже 23 ноября, но с тех пор никаких официальных подтверждений так и не поступило. По информации того же телеграм-канала, Георгиев получит 40 миллионов личного контракта.

Почему бы не сыграть в ту же игру, что и с Александром Хмелевским, и не попробовать перехватить голкипера, пока тот еще официально не поставил подпись?

Иван Федотов уже заявлял, что сделает всё, чтобы остаться за океаном после неприятного опыта с ЦСКА Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто еще?

Не исключено, что вскоре в обратном направлении решит отправиться и еще один россиянин, которому пока так и не удалось закрепиться в командах НХЛ.

Иван Федотов так и не смог вернуться на свой уровень 2021-2022 годов и после службы в ВС РФ провел провальный сезон в ЦСКА. Эта годичная пауза сказалась и на его выступлениях в «Филадельфии», куда он перебрался после.

В сентябре он был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а уже 6 октября Федотов был отправлен в фарм-клуб «Блю Джекетс» в АХЛ, «Кливленд Монстерз». Вряд ли это предел мечтаний Федотова. С другой стороны, Иван уже заявлял, что сделает всё, чтобы остаться за океаном после неприятного опыта с ЦСКА.