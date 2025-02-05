news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2025 12:46

Вратарь СКА Плешков попал в список травмированных после матча с «Ак Барсом»

Вратарь СКА Плешков попал в список травмированных после матча с «Ак Барсом»
Фото: ska.ru

Вратарь СКА Артемий Плешков попал в список травмированных после вчерашней игры с «Ак Барсом» в рамках регулярного матча КХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Кипер провел на льду 9,27 минуты и пропустил три шайбы после пяти бросков. Главный тренер «армейцев» Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции отмечал, что Плешков при счете 0:0 почувствовал «острую боль», но решил продолжить встречу.

После победы над СКА «барсы» расположились на втором месте в таблице Восточной конференции. Петербуржцы же в данный момент занимают шестое место «Запада».

В следующем матче команда Анвара Гатиятулина встретится с «Автомобилистом» на своем льду. Матч состоится завтра, 6 февраля, в 19:00 по мск.

#Ак барс #ХК СКА #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

4 февраля 2025
Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

4 февраля 2025