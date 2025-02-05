Вратарь СКА Плешков попал в список травмированных после матча с «Ак Барсом»

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Вратарь СКА Артемий Плешков попал в список травмированных после вчерашней игры с «Ак Барсом» в рамках регулярного матча КХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Кипер провел на льду 9,27 минуты и пропустил три шайбы после пяти бросков. Главный тренер «армейцев» Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции отмечал, что Плешков при счете 0:0 почувствовал «острую боль», но решил продолжить встречу.

После победы над СКА «барсы» расположились на втором месте в таблице Восточной конференции. Петербуржцы же в данный момент занимают шестое место «Запада».

В следующем матче команда Анвара Гатиятулина встретится с «Автомобилистом» на своем льду. Матч состоится завтра, 6 февраля, в 19:00 по мск.