Вратарь «Сибири» Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам

Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам своей команды. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Источник добавляет, что сроки восстановления голкипера станут известны позже.

Напомним, Антон Красоткин не вышел на лед во втором периоде третьего матча серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:0). При этом кипер не присутствовал даже на лавке. Вместо него место в воротах занял Денис Костин.

Напомним, в данный момент в серии между «Салаватом» и «Сибирью» лидирует уфимская команда – 2:1. Четвертый матч между клубами состоится 2 апреля в 15:30 по мск.