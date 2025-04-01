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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 12:27

Вратарь «Сибири» Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам

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Вратарь «Сибири» Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам
Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам своей команды. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Источник добавляет, что сроки восстановления голкипера станут известны позже.

Напомним, Антон Красоткин не вышел на лед во втором периоде третьего матча серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:0). При этом кипер не присутствовал даже на лавке. Вместо него место в воротах занял Денис Костин.

Напомним, в данный момент в серии между «Салаватом» и «Сибирью» лидирует уфимская команда – 2:1. Четвертый матч между клубами состоится 2 апреля в 15:30 по мск.

#хк сибирь #хк салават юлаев #кхл #хоккей #спорт #плей-офф КХЛ
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