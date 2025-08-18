Вратарь «Рубина» Ставер вошел в расширенный состав сборной России

Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер вошел в расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьские товарищеские матчи национальной команды против Иордании и Катара.

Полная заявка сборной России по футболу на товарищеские сентябрьские матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Ставер («Рубин»), Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Арсен Адамов, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Против Иордании сборная России сыграет 4 сентября, против Катара – 7 сентября.