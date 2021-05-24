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24 мая 2021  12:02
Тимур Касимов

Вратарь «Рубина» признался в том, что в казанском клубе нет премиальных за победы

Вратарь «Рубина» признался в том, что в казанском клубе нет премиальных за победы
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о том, что задача попасть в еврокубок по итогам сезона была поставлена руководством клуба перед началом прошедшего чемпионата РПЛ, а также признался, что в команде не платят премиальные за победы, а только за итоговый результат.

«Перед началом сезона мы собирались командой с руководством клуба и такая задача (попасть в еврокубки – Прим. Т-и) перед нами ставилась. Мы играем без премиальных, в "Рубине" их нет – и руководство сказало: "Хотите премиальные – попадайте в еврокубки. И деньги, которые придут в клуб от УЕФА будут поделены между вами и у вас будут премиальные"», – расказал Дюпин корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, что Юрий Дюпин был включен в расширенный список национальной сборной России по футболу, которая в эти дни находится на тренировочном сборе в Австрии, где готовится к старту чемпионата Европы по футболу. Помимо Дюпина в сборной еще два представителя «Рубина» – защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров.

Интервью с голкипером «Рубина» читайте на нашем сайте завтра, 25 мая.

#ФК Рубин #юрий дюпин
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