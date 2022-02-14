Вратарь «Рубина» получил компенсацию от FIFA из-за банкротства бывшего клуба

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин получит компенсацию от FIFA из-за того, что его бывший клуб, «Кубань» из Краснодара, признан банкротом. Таким образом игрок получит часть невыплаченных по контракту денег, пишет «РБ Спорт».

Решение о выплате средств игрокам, выступавшим за обанкротившиеся российские клубы, было принято FIFA в декабре. Среди этих команд пермский «Амкар», «Кубань», «Тосно», белгородский «Салют», курский «Авангард» и нижегородская «Волга». На эти цели из фонда FIFPro выделено около 5 млн евро.

В список игроков, получивших выплаты, вошли россияне Павел Погребняк, Евгений Фролов, Юрий Дюпин и Александр Салугин, поляк Януш Голь, болгарин Петар Занев, черногорец Младен Кашчелан, а также ряд других. Всего футболисты получат около 500 тыс. евро.