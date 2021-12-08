Вратарь «Рубина» перешел в «Факел»

Вратарь казанского «Рубина» Алексей Городовой пополнил ряды воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Голкипер перешел в «Факел» на правах свободного агента. Городовой приступит к работе с новой командой на сборе в Турции.

В сезоне 2020–2021 годов на данный момент 28-летний спортсмен выступал за «Велес» (16 игр, 22 пропущенных мяча) и «СКА-Хабаровск» (14 матчей,13 пропущенных мячей). Был признан лучшим вратарем первенства ФНЛ сезона 2020–2021 годов по версии болельщиков команд лиги. В первой части текущего сезона являлся футболистом казанского «Рубина».

Городовой — воспитанник ставропольского футбола, начал профессиональную карьеру в местном «Динамо». Также выступал за футбольные клубы «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Якутия» (Якутск), «Спартак» (Нальчик), «Конгсвингер» (Норвегия), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Велес» (Москва), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) и «Рубин» (Казань).