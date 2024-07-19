Вратарь «Рубина» Нигматуллин: «Порту» хотел подписать контракт, но я остался в России»

«Рубин» подписал 32-летнего вратаря Артура Нигматуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда мне было 17-18 лет, была возможность оказаться в «Рубине»

Артур, как вам Казань? Успели обжиться после переезда?

Казань – прекрасный и красивый город. Обжиться пока еще не успел, в основном, время провожу на базе. Успел чуть-чуть погулять по центральной улице – Баумана. Много людей, чувствуется исторический колорит города. Мне все очень нравится.

Насколько мне известно, в «Рубине» вы могли оказаться чуть ли еще не в юношестве. Расскажите подробности этой истории.

– Когда мне было 17-18 лет, действительно, была возможность перехода в «Рубин». Но тогда я остался в ЦСКА и продолжил карьеру в той команде, которая меня воспитала.

Понимаю, что наивный вопрос. Был ли у вас хоть малейший шанс зацепиться за место в основном составе тогдашнего ЦСКА?

Нет, вообще без шансов. Поэтому я с пониманием отнесся к ситуации. Игорь Акинфеев сейчас-то в свои 38 лет – один из сильнейших вратарей в РПЛ, до сих пор является первым голкипером ЦСКА.

Вы говорили, что ваш отец всегда желал, чтобы вы когда-то сыграли за «Рубин». С какими эмоциями он отреагировал на ваш переход?

– Когда получил предложение, я отцу об этом не говорил. И когда он узнал о трансфере из новостей, то очень обрадовался. Я получил предложение о переходе в «Рубин» как раз в то время, когда находился дома, во Владивостоке.

С какими ожиданиями переезжали в Казань? Какие поставили перед собой задачи?

Вы знаете, тут все максимально банально. Побеждать в каждом матче, играть на ноль. Подняться как можно выше в таблице по итогам сезона.

Три последних сезона Артур Нигматуллин провел в «Пари НН» Фото: fcnn.ru

«Рахимов от всех футболистов требует дисциплины и организованности»

Три последних сезона вы провели в «Пари НН». С какими чувствами покидали нижегородскую команду?

Разумеется, за такой промежуток времени сильно привыкаешь к клубу, городу. Все для тебя становится родное: ты всех знаешь, тебя знают. Поэтому, разумеется, смена обстановки в психологическом плане – это всегда непросто. Но я понимал, ради чего я перехожу в «Рубин», что я сам хочу. Так что, да, было волнительно покидать команду, но такова жизнь спортсмена.

Вы уже успели поработать с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Какое первое впечатление он у вас оставил?

Могу сказать, что от всех футболистов он требует дисциплины и организованности. Для него самое главное – чтобы все играли надежно. Думаю, что по ходу сезона познакомлюсь с его требованиями ближе.

Рашид Рахимов славится своей эмоциональностью на бровке. В этом плане его как-то можно сравнить с Сергеем Юраном, под руководством которого вы работали в «Пари НН»?

Не люблю, если честно, как-то сравнивать людей. Все тренеры разные, у каждого индивидуальный подход к тренировочному процессу. Но, пожалуй, с точки зрения эмоций, наверное, да, Юран и Рахимов чем-то похожи. Они требуют от игроков максимум.

Как вас приняли в команде? Как проходила адаптация в первые недели в «Рубине»?

Я благодарен команде, партнерам, как меня приняли в «Рубине». Атмосфера в клубе очень теплая, дружественная. Между собой общаются все футболисты. Нет такого разделения, что русские отдельно, легионеры отдельно. Микроклимат очень хороший. Мой главный проводник в «Рубине» – конечно, Леша Грицаенко. Мы оба родом с Владивостока, дружим уже много лет. Он мне все показал на базе, постарался подробно рассказать про Казань.

«От всех футболистов Рашид Рахимов требует дисциплины и организованности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Помню выступления Сергея Рыжикова в «Рубине», следил за тем, как он играет»

Вы начинали карьеру в профессиональном футболе, когда «Рубин» как раз был на пике. Два чемпионства подряд в России, победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов. У вас сохранились какие-то воспоминания от того «золотого» «Рубина»?

Да, конечно. Хорошо помню ту команду. Помню выступления Сергея Рыжикова, следил за тем, как он играет. Тогда он был на самом пике. Знаю, что большой след в Премьер-Лиге оставил Алехандро Домингес. Помню, как в «Рубине» здорово играл Сергей Семак. Да, на самом деле, многих игроков сейчас могу перечислить, вспомнить. Тот «Рубин» был очень сильным.

Можно, кстати, провести параллель между вами и Сергеем Рыжиковым. Он пробился в Премьер-Лигу, когда ему стукнуло уже 27 лет. Вы стали видным вратарем в лиге, когда вам тоже было далеко за 20…

В 26 лет, если быть точным!

Да, собственно, поэтому хочется спросить: можно ли назвать ваш вратарский путь тернистым?

Я придерживаюсь мнения, что у каждого вратаря свой путь. Я прошел Первую лигу, много работал и стремился попасть в Премьер-лигу. Могу сказать, что ни о чем не сожалею.

Обычно, когда возрастные футболисты высказываются на тему нынешнего уровня РПЛ, они всегда говорят, что раньше было лучше: и трава зеленее, и исполнители более качественные. Что думаете вы по этому поводу?

Мне кажется, об этом всегда будут говорить, но сейчас трудно сравнивать. Наши клубы раньше выступали в еврокубках: ЦСКА и «Зенит» становились обладателями Кубка УЕФА, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов, сборная в 2008 году завоевывала бронзу чемпионата Европы.

Да, результаты фантастические. Но сейчас однозначно тоже нельзя сказать, слабее или сильнее нынешние футболисты, выступающие в РПЛ. Для этого нужны игры на международных турнирах, к которым, к сожалению, у нас пока нет доступа.

Вот недавно сборная России играла с Сербией, победили наши со счетом 4:0. Да, сербы приехали не в полном составе, но у них же тоже было несколько звездных игроков. Результат очень хороший, но дает ли он картину того, как наша сборная выступила бы, к примеру, на текущем чемпионате Европы? Разумеется, нет. Однако могу сказать, что сейчас подрастает очень хорошее поколение российских футболистов.

«Помню выступления Сергея Рыжикова, следил за тем, как он играет. Тогда он был на самом пике» Фото: © «Татар-информ»

«В «Тосно» Заболотный и Марков были голодные до побед, хотели проявить себя»

В начале десятых годов вы играли в «Волге». Юные болельщики даже, наверное, не знают, что такая команда была в Премьер-лиге. Расскажите про тот период вашей карьеры.

– У меня хорошие воспоминания о том периоде карьеры, я дебютировал в Премьер-Лиге. Там мне удалось сыграть в одной команде с именитыми игроками прошлого: Дмитрием Булыкиным, Андреем Карякой, Дмитрием Сычевым, Евгением Алдониным.

Каково было с такими мастерами работать на тренировках?

– Для меня это был хороший опыт – выходить на поле с такими футболистами в одном составе. Но тот сезон сложился для нас не очень удачно, и наша команда покинула РПЛ.

Артур, вы в своей карьере собрали сразу несколько клубов-представителей «Небесной лиги» (клубы, которые перестали существовать из-за банкротства). В связи с этим, не могу не спросить про «Тосно». Что это за чудо-команда была в течение нескольких лет?

Это была очень хорошая команда, которая могла решать высокие задачи. Можно вспомнить, что там выступали Антон Заболотный, Артем Милевский, Евгений Марков. Вообще, тот сезон Первой лиги (2016-2017) был очень интересным. Играло московское «Динамо», у «Кубани» был хороший состав. Ну и у нас, конечно, было достаточно футболистов, которые потом перешли в команды РПЛ. До сих пор ведь многие играют сейчас. Тогда в «Тосно» все эти ребята были голодные до побед, хотели проявить себя.

А какие вообще задачи перед собой ставило «Тосно»? Что хотело видеть от команды руководство клуба?

История с печальным концом. Для высоких задач команды всегда нужен фундамент. А у клуба не было ни своего стадиона, ни базы нормальной, болельщиков было не так много. Когда команда разваливалась, меня уже как 1,5 года в клубе не было, но со времен моего ухода особо ничего не поменялось.

Учитывая, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области массовый болельщик знает только про «Зенит», нужность команды ощущалась в принципе?

С «Зенитом», безусловно, несопоставимый уровень популярности, тут даже и говорить нечего. Мы ведь играли, к тому же, не в Тосно, а в Великом Новгороде в Первой лиге. На каждую домашнюю игру команда отправлялась в Великий Новгород. Для нас любой матч казался выездным.

Наверное, те ощущения от поездок ни с чем не сравнить за вашу долгую карьеру.

Пожалуй, да. Но я тогда этому большого значения не придавал, команда-то была очень хорошая, с классным коллективом.

Вопрос, который я всегда хотел задать человеку, который пересекался в одной команде с Артемом Милевским. Расскажите о ваших с ним взаимоотношениях, может, есть какая-то памятная история?

– Об Артеме могу сказать только хорошее. Историю какую-то особенную я вам сейчас с ним не расскажу, не всплывает в памяти. Он большой мастер. Могу сказать, что в каких-то моментах его даже партнеры по команде не понимали, настолько тонко он умел сыграть.

Однако в том сезоне Первой лиги, если не ошибаюсь, он ни одного мяча не забил в чемпионате…

Зато какую конкуренцию создал среди нападающих. При нем очень выросли Антон Заболотный, Евгений Марков, которые позже перебрались в команды РПЛ.

Артур Нигматуллин играл в «Амкаре» в его последний сезон в РПЛ Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

«О том, что «Амкара» может не стать, я узнал из новостей»

Продолжая вашу биографию в клубах «Небесной лиги». Вы играли в «Амкаре» в его последний сезон в РПЛ. Как так получилось, что распалась команда?

Я помню, что тогда мы провели неплохой сезон. Сохранили прописку в Премьер-Лиге. Я отыграл более чем достойный сезон. В общем, даже как-то не мог предположить, что «Амкар» может распасться. Да, были небольшие задержки по зарплате в один-два месяца. Но это было в порядке вещей. Перед нами руководство ставило конкретную задачу – сохранить прописку в Премьер-Лиге. С главным тренером Вадимом Евсеевым, помню, планировали продлить контракт, клуб настроен был провести сборы. То есть, речи о закрытии «Амкара» вообще не велось до последнего. Видимо, все произошло буквально за неделю, а то и за несколько дней.

В прошлом году в интервью нашему изданию экс-игрок «Рубина» Михаил Костюков, с которым вы как раз пересекались в то время в «Амкаре», рассказывал, что о распаде команды узнал в интернете в новостной ленте.

То, что команды может не стать, я тоже узнал из новостей. Потом появилась информация, что действительно «Амкар» закрывают. Позвонил в клуб, уточнил информацию, и мне подтвердили, что команды больше не будет. Сказали приезжать на базу и забирать вещи.

Говорят, что Пермь – очень футбольный город. Для местных болельщиков закрытие «Амкара» было, наверное, катастрофой?

Я помню, что когда мы приехали за вещами на базу, активные болельщики собрались у стадиона. Им было тяжело принять эту ситуацию. Они задавались вопросом: «Что нам теперь делать без футбола в городе?». Их можно понять – команда с традициями была, шестнадцать лет играла в Премьер-Лиге. Конечно, болельщики чувствовали обиду.

«Все сообща пытались решить проблемы команды, прервать эту бесконечную череду поражений. Но просто не было результата» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

«Обстановка, когда ты летишь в пропасть и ничего не можешь поделать, она, конечно, давит»: о провале «Пари НН» весной в сезоне 2023/2024

В одном из интервью вы говорили, что период карьеры в тульском «Арсенале» чуть ли не единственный, когда команда, в которой вы играли, действовала от атаки, а не от обороны. Спокойнее ли себя чувствует вратарь, когда работы у ворот меньше?

Спокойно себя чувствует вратарь, когда достигается нужный результат. Всем командам хочется играть в техничный атакующий футбол. Вратарь тоже хочет пару раз за матч вступить в игру и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но такого же не бывает. Даже у топ-клубов иногда случаются провалы в обороне, когда отдается инициатива сопернику. В этой ситуации вратарь всегда должен быть готов подтащить команду.

По итогам прошлого сезона «Пари НН» оказался клубом-контрастом. Осенью команда находилась в тройке с «Зенитом» и «Краснодаром» в числе лучших по обороне, а весной чуть было не вылетела из РПЛ. Почему клуб так провалился во второй части чемпионата?

Тут много факторов можно выделить. Опять же, я с себя ответственности не снимаю, потому что я провел в составе больше всех матчей. Но надо понимать, что из команды ушли футболисты, которые очень влияли на результат. Сначала Тимур Сулейманов ушел в «Локомотив», потом Эдгар Севикян покинул клуб. Зимой взяли новых футболистов, которые получили травмы во второй части сезона. В апреле выбыл до конца чемпионата определяющий футболист для нашей команды – Мамаду Майга. Не хватило также глубины состава, резерва. Действительно, много причин повлияло на провал команды весной.

Какая атмосфера была в раздевалке, когда поражения в апреле начали сыпаться одно за другим?

Все были очень напряжены. Вот эта обстановка, когда ты летишь в пропасть и ничего не можешь поделать, она, конечно, давит. Ты не знаешь, за что зацепиться, внутри начинается паника. Исправить-то ситуацию хочется, но что для этого нужно сделать, ты понятия не имеешь.

Как в команде пытались изменить ситуацию с результатами?

Мы в команде, мне кажется, все перепробовали за эту весну. И ругались друг с другом, пытаясь понять причины поражений, и подбадривали, успокаивали после проигрышей. Тренерский штаб так же с нами постоянно проводил беседы. Все сообща пытались решить проблемы команды, прервать эту бесконечную череду поражений. Но просто не было результата. Нас еще очень надломило поражение «Локомотиву» в конце апреля. Когда сначала вели 2:0, а потом в компенсированное время два пропустили и проиграли матч (2:3). Я помню, что все в раздевалке тяжело переживали это поражение.

Как переживал длительную серию проигрышей «Пари НН» до своего увольнения Сергей Юран?

Он пропускал через себя каждое поражение, как обычно делает любой тренер, но старался не показывать этого. Сергей Николаевич – опытный специалист, но чувствовалось, что и ему тяжело было весной переживать падение команды вниз по турнирной таблице.

У вас была какая-то последняя встреча с Сергеем Николаевичем после его отставки?

Личной последней встречи у меня с ним не было. Я помню, что когда стало известно о его отставке, он пришел с тренерским штабом, сказал небольшую речь на 2-3 минуты. Это было вроде почти сразу после матча с «Ахматом» (1:5). Пожелал нам удачи, успехов, сказал, что надо продолжать играть и двигаться вперед, несмотря ни на что.

«Спокойно себя чувствует вратарь, когда достигается нужный результат» Фото: © Владимир Песня / РИА Новости

«Саша Илич делал акцент на игру в футбол»

Как пытался спасти команду Саша Илич, возглавивший «Пари НН» в последний месяц весны?

Он попытался разгрузить эмоциональный фон в команде. Саша Илич – очень уважаемый специалист, который широко известен в Сербии. Ребята (сербы), с кем я раньше играл, очень хорошо о нем отзывались. Говорили, что это большая фигура в футболе. С его приходом у нас полностью поменялся тренировочный процесс.

На что он делал акцент в игре «Пари НН»?

На игру в футбол. Хотел, чтобы команда больше контролировала мяч, после перехвата мяча делала, как минимум, три-четыре передачи. Не обязательно нужно было сломя голову бежать игрокам в атаку. Но, по крайней мере, мяч должен был ходить между футболистами с продвижением вперед. Он хотел поменять многое в игре, но за неделю перестроить все с нуля очень сложно, почти невозможно.

Задевали ли команду шутки про то, что «Пари НН» всем проигрывает с теннисным счетом? (После поражений от «Сочи» 1:6 и ЦСКА 2:6).

– Мы все прекрасно понимали, в какой ситуации находимся, и делали все для того, чтобы ее исправить. Была одна задача – остаться в Премьер-Лиге. И ее в итоге мы выполнили.

«Я благодарен тому, что имею сейчас. А возвращаться назад сейчас уже нет никакого смысла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приехал в Португалию, еще даже не подписал контакт, но меня уже узнавали на улице»

Артур, интересная страница вашей карьеры – этап командировки в «Порту», когда вы отправились на просмотровый контракт еще юношей. Возвращаетесь к тем воспоминаниям?

– Это был интересный опыт. Приятно удивило то, насколько Порту – футбольный город, как он дышит игрой. Я помню, приехал в Португалию, еще даже не подписал контакт, но меня уже узнавали на улице. Я был приятно удивлен.

А какой вам тогда показалась база «Порту»?

На самом деле, довольно обычной. Ничуть не лучше базы уровня команд РПЛ. Все плюс-минус такое же. Впечатлил скорее стадион «Порту» своим масштабом, грандиозностью.

Есть ли сейчас у вас сожаление, что не получилось сделать карьеру в Европе?

Раньше я отвечал, что да, есть какое-то сожаление. Но сейчас с годами я понимаю, что жалеть-то особо не о чем. Был вот такой опыт у меня, но его не нужно смаковать с негативом или каким-то сожалением, что не получилось построить карьеру в Европе. Допустим, остался бы в Португалии, а вдруг бы у меня там ничего не вышло? Как бы пошла дальше моя карьера, куда повернула? Поэтому я благодарен тому, что имею сейчас. А возвращаться назад сейчас уже нет никакого смысла. Тем более, что это было очень давно.

Не подписали контракт с «Порту» вы же по личной инициативе? Клуб вроде был готов вас перевести и обустроить.

Да, они были готовы подписать контракт. Но я предпочел остаться в ЦСКА. Это не было из-за страха взять на себя новую ответственность, переехать в другую страну. В то время уровень чемпионата России был сопоставим с португальской лигой. В наше время лишь все изменилось. Так что разговоров о переезде на повышение тогда даже не велось. Единственное, что меня привлекло в «Порту», как в команде работали именно с молодежью. Но только ради этого не стал менять страну.