Вратарь «Рубина» Евгений Ставер вызван в сборную России вместо Агкацева

Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер вызван в состав национальной сборной России вместо Станислава Агкацева на товарищеские игры. Вратарь «Краснодара» получил микротравму в играх Премьер-лиги. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС). Также на игру со сборными Катара и Иордании не поедет и полузащитник «быков» Никита Кривцов.

Контрольный матч против команды Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве, игра с командой Катара — 7 сентября в Эр‑Райяне.