На главную ТИ-Спорт 10 марта 2026 18:18

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер попал в сборную 20 тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Голкипер «Рубина» Евгений Ставер попал в сборную 20 тура РПЛ. Вратарь казанцев помог своей команде одержать победу над «Краснодаром» со счетом 2:1.

Помимо Ставера в сборной также оказались Бевеев («Балтика»), Маричаль («Динамо» Москва), Ву («Спартак»), Ведерников («Оренбург»), Болотов («Оренбург»), Бителло («Динамо» Москва), Ахметов («Крылья Советов»), Барко («Спартак»), Мелкадзе («Ахмат»), Болдырев («Акрон»).

В 21 туре «Рубину» предстоит сыграть против «Локомотива». Начало встречи в Казани запланировано на 15 марта в 18:00 по московскому времени.

