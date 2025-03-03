Вратарь «Рубина» Евгений Ставер попал в расширенный список сборной России по футболу

Фото: rubin-kazan.ru

РФС объявил расширенный состав сборной России на товарищеский матч против Замбии, который запланирован на конец марта. В заявку попал голкипер «Рубина» Евгений Ставер.

Расширенный состав сборной России на мартовские сборы:

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунёв («Динамо» М), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Мхч), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо» М), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо» М), Иван Комаров ( «Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Нижний Новгород»).