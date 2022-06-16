Вратарь «Рубина» Дюпин прокомментировал информацию о переходе в «Зенит»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал информацию, касательно переговоров с питерским «Зенитом». По словам футболиста, с предложением к нему никто не обращался.

«Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с «Рубином». Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт. То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства. А то, что я хочу, меня же не будет никто спрашивать», — цитирует Дюпина «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что Дюпин может перейти в «Зенит». По информации источника, стороны уже ведут переговоры по переходу футболиста в питерский клуб.

В минувшем сезоне Дюпин провел за «Рубин» 33 матча, в которых пропустил 59 матчей и провел 6 игр на ноль.