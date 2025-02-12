Вратарь нижнекамского «Реактора» забросил шайбу в ворота «Спутника» в рамках МХЛ - видео

Фото: hcnh.ru

В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги вратарь нижнекамского «Реактора» Семен Любалин отметился заброшенной шайбой.

Эпизод произошел в концовке третьего периода матча «Реактора» и альметьевского «Спутника» при счете 4:2 в пользу нижнекамцев. Альметьевцы заменили вратаря на шестого полевого, а когда шайба дошла на Любавина, тот решит отбросить шайбу. Снаряд пролетел половину площадки, после чего приземлился и докатился до пустых ворот «Спутиника». Игра завершилась со счетом 5:2.