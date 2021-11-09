Хоккеист «Нефтяника» признан лучшим вратарем недели в ВХЛ

Вратарь альметьевского «Нефтяника» Рафаэль Хакимов был признан лушим хоккеистом девятой недели ВХЛ. Лучших среди вратарей, защитников, нападающих и новичков определяла специальная комиссия по определению лучших хоккеистов «Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона 2021/2022.

«Лучшим вратарем стал представитель альметьевского «Нефтяника» Рафаэль Хакимов, который сыграл в трех победных матчах, отразив 97,43% бросков при коэффициенте надежности 0,67. В двух матчах Рафаэль оставил свои ворота в неприкосновенности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Альметьевцы одержали четыре домашних победы подряд, поднявшись на 17-е место из 27. В следующем туре 12 ноября в Пензе «Нефтяник» сыграет с «Дизелем».