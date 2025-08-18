Вратарь «Нефтехимика» Долганов: «До Китая ехали чуть ли не на собаках»

Фото: hcnh.ru

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов вспомнил в интервью «KHL.ru» свой опыт выступления в ВХЛ, а также поделился интересными историями из Всероссийской хоккейной лиги.

«Думаю, ничего нового и сверхъестественного я не расскажу. Все нюансы уже известны, про переезды на автобусах тоже. Вспоминаются две истории. Когда в первый год в лигу пришли китайские команды, не было выстроено чёткой логистики. До Китая мы добирались почти сутки. Ехали чуть ли не на собаках (улыбается). Сначала два перелёта с пересадками, потом на автобусе, потом на электричке. Однажды в Казахстане на трассе застряла «ГАЗель» с нашей формой. Была сильная метель, машина застряла. Два дня сырая форма стояла на трассе. Из-за этого даже игры перенесли», – сказал Долганов.

В ВХЛ Филипп Долганов выступал за «Ижсталь» и «Молот». Дебютировал вратарь в составе «Нефтехимика» осенью 2023 года.