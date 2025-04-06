Вратарь «Крыльев» Песьяков высказался о ничьей с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился комментариями о домашнем матче с «Рубином» (1:1).

«Эмоций не хватит все описать – понятное дело, очень обидно. Но хорошо, что в последних матчах мы расстраиваемся каким-то индивидуальным ошибкам, а не командным. Нет безволия. Сейчас с ребятами в раздевалке поговорили — уже о том, как неприятно на 88 минуте упускать победу. Это лучше, чем если бы нас поймали на безволии или безразличии», – передает слова Песьякова Metaratings.

Напомним, после той ничьей команда Рашида Рахимова идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 12 апреля в 17:00 по мск.

«Крылья» же расположились на 10 строчке Премьер-лиги с 23 очками. В следующем матче команда Игоря Осинькина встретится с «Химками». Игра состоится 13 апреля в 19:30 по мск.