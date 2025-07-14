Вратарь команды звезд КХЛ объяснил поражение от звезд НХЛ со счетом 3:15

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Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко высказался о поражении своей команды от звезды НХЛ на «Матче года» (3:15).

«Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру (улыбается). У нас где-то, может быть, настрой чуть похуже был, из-за этого нам забили некоторые голы. В принципе, ребята из команды НХЛ очень хорошо разыгрывали шайбу, голы хорошие забили. Показали уровень свой — очень высокий», – передает слова Дорожко «Чемпионат».

Напомним, вчерашний «Матч года» в Москве между сборными звезд КХЛ и НХЛ носил благотворительный характер.

От «Ак Барса» в мероприятии принимали участие Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов.