Вратарь Калниньш приехал играть в КХЛ, несмотря на угрозу тюремного срока в Латвии

Голкипер Янис Калниньш из Латвии прибыл в расположение хабаровского «Амура», с которым ранее подписал контракт. Об этом официально объявила дирекция КХЛ.

Напомним, что в Латвии приняли закон, согласно которому спортсменам и тренерам запрещено работать в российских командах. Закон предусматривает уголовную ответственность, вплоть до тюремного срока.

Ранее Федерация хоккея Латвии заявила о блокировки контракта Яниса Калниньша с «Амуром».