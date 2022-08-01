Вратарь Калниньш приехал играть в КХЛ, несмотря на угрозу тюремного срока в Латвии
Голкипер Янис Калниньш из Латвии прибыл в расположение хабаровского «Амура», с которым ранее подписал контракт. Об этом официально объявила дирекция КХЛ.
Напомним, что в Латвии приняли закон, согласно которому спортсменам и тренерам запрещено работать в российских командах. Закон предусматривает уголовную ответственность, вплоть до тюремного срока.
Ранее Федерация хоккея Латвии заявила о блокировки контракта Яниса Калниньша с «Амуром».