Вратарь Доминик Гашек назвал возвращение Яшкина в КХЛ угрозой для Чехии

Один из лучших хоккейных вратарей современности, чешский голкипер Доминик Гашек жестко раскритиковал решение нападающего Дмитрия Яшкина продолжить карьеру в российской лиге КХЛ.

Этнический россиянин Яшкин родился в Омске, но в дальнейшем переехал в Чехию, получив гражданство этой страны. Доминик Гашек выступает против возвращения хоккеиста в России по политическим причинам. Яшкин продолжит карьеру в питерском СКА.

«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Ранее Яшкин уже выступал в России в составе московского «Динамо». На счету нападающего 77 шайб в КХЛ.

В «Динамо» он играл в одной тройке с Вадимом Шипачевым, который этим летом подписал контракт с «Ак Барсом». По слухам, казанский клуб также рассматривал возможность приобретения хоккеиста.