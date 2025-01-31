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На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 12:23

Вратарь ЦСКА Помазун перейдет в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Помазун перейдет в «Спартак»
Фото: pfc-cska.com

Голкипер ЦСКА Илья Помазун с большой долей вероятности пополнит стан «Спартака». Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

«Красно-белые» и «армейцы» достигли принципиальной договоренности по трансферу вратаря. Переход уже согласован, остается подписать документы. О сделке будет объявлено в ближайшее время, сообщает источник.

Напомним, Помазун был отстранен от основного состава ЦСКА в первой части текущего сезона. Его агент Алексей Сафонов объяснял это высказываниями Ильи, в которых он допустил свой переход в «Спартак».

ЦСКА финишировал в первой части РПЛ на шестом месте, набрав 31 очко. «Красно-белые» же расположились на третьей строчке Премьер-лиги с 37 очками в активе.

#ЦСКА #фк спартак #премьер-лига #футбол
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