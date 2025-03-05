Вратарь «Барыса» Бояркин пропустит около полугода из-за операции на крестообразных связах

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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Барыса» Никиты Бояркина, заявил, что игрок успешно перенес операцию на крестообразных связках и пропустит ближайшие полгода.

«Никита Бояркин успешно прооперирован в Мюнхене после травмы крестообразных связок, которую получил в конце февраля в матче с «Ладой». Бояркин пропустит ближайшие полгода. И по причине восстановления не сможет сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира», – написал Бабаев в своем телеграм-канале.

В данный момент «Барыс» идет на последнем, 12-ом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче астанчане встретятся с «Сибирью». Игра состоится завтра, 6 марта, в 17:30 по мск.