24 августа 2025

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин порассуждал о сокращении буллитов в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Голкипер казанского «Ак Барса» Михаил Бердин поделился мыслями о решении КХЛ сократить число буллитов в послематчевых сериях с пяти до трёх.

«Трудно судить, хорошее решение или нет. Так быстрее домой после игры уйдёшь. Болельщики до ночи не будут сидеть. Если серьёзно, то три буллита привычнее. Пока сложно давать оценку. Три буллита или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть», – приводит слова Бердина ресурс Allhockey.ru.

Всего в КХЛ Бердин провёл 94 матча, одержал 33 победы при 91,3% отражённых бросков. В АХЛ вратарь провёл 132 матча, одержал 66 побед при восьми играх «на ноль».

#ХК Ак барс
