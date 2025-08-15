Вратарь «Ак Барса» Бердин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса», вратарь Михаил Бердин поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«У меня большие амбиции на этот сезон, я осознавал, насколько он будет важен. Летом серьезно готовился, не просиживал на диване. Но игра – это не тренировки, нужно набираться опыта. Есть шероховатости, мелкие детали, которые незаметны болельщикам. Есть время все подшлифовать и подходить к сезону в хорошей форме», – цитирует Бердина корреспондент «ТИ-Спорта».

Летом 2025 года Михаил Бердин присоединился к «Ак Барсу», перейдя из «Авангарда».