Врачом года стал главный сердечно-сосудистый хирург РТ Роин Джорджикия

Врачом года в республиканском конкурсе «Ак чэчэклэр» признан Роин Джорджикия – главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РТ, руководитель кардиохирургического направления Межрегионального клинико-диагностического центра, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ. Награду победителю вручил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Роин Кондратьевич окончил лечебный факультет Казанского медицинского института в 1970 году, уже в студенческие годы проявлял большой интерес к хирургии.

Он изучал диагностику и хирургическое лечение патологий сердечно-сосудистой системы.

Роин Джорджикия прошел путь от врача-хирурга второго хирургического отделения РКБ до главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга Министерства здравоохранения Татарстана.

В Минздраве рассказали, что Роин Кондратьевич – один из основоположников внедрения в республике операций по протезированию клапанов сердца, хирургических вмешательств при нарушениях ритма и поражении магистральных сосудов.

С 2000 года врач разработал и внедрил в клиническую практику операции по малоинвазивной хирургии врожденных и приобретенных пороков сердца, некоторые из них – впервые в России.

Под руководством Джорджикии разработаны и внедрены методы реконструктивных операций при различных поражениях клапанов сердца, при аневризмах восходящей и дуги аорты, сочетанных поражениях клапанов сердца и ИБС, тромбоэмболии легочной артерии, кардиомиопатии и многие другие. С 2011 года в Татарстане успешно проводятся трансплантации сердца.

Роин Кондратьевич является автором более 350 печатных работ, имеет шесть изобретений, восемь рационализаторских предложений. Под его руководством защищены девять кандидатских диссертаций.