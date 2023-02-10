Врачи выкачали у нижнекамки два литра жидкости из легких после падения на катке

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице пульмонологи выкачали из легких женщины почти два литра жидкости. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

В НЦРМБ рассказали, что 30-летняя Роксана Мингазеева каталась на коньках и упала на бок. Падение было достаточно сильным, женщина подумала, что сломала ребра, но кости остались целы.

Удар пришелся на левую половину грудной клетки, в течение недели у Роксаны болело место удара, оно сопровождалось ощущением тяжести, одышкой при нагрузках, а температура тела порой повышалась до 38-и градусов.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

В итоге Роксана обратилась к терапевту, и врач отправила ее в рентген-кабинет. Снимок все прояснил, медики поставили диагноз «экссудативный плеврит». В левом легком скопилось много жидкости, пациентку в срочном порядке направили в пульмонологическое отделение.

«Для экссудативного плеврита очень характерно такое осложнение, как осумкование. Во время этого процесса нити фибрина выпадают в осадок и легкое становится «многокамерным», жидкость начинает скапливаться в этих камерах. И если лечение экссудативного плеврита заключается в том, чтобы удалить жидкость из легкого, то при осумковании откачать жидкость становится проблематичнее. В этом случае нам иногда приходится передавать пациента торакальным хирургам», – рассказала заведующая пульмонологическим отделением Эльвина Абызова.

Пациентке повезло, обошлось без привлечения хирургов, ей провели плевральную пункцию и дренировали 1,3 литра жидкости. Медики назначили ей противовоспалительные препараты, антибиотики для предупреждения инфицирования и физиолечение.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Но на этом история Роксаны не закончилось. То самое осумкование, которого так боялись врачи, все-таки произошло, и жидкость скопилась еще в одном месте. Пульмонолог приняла решение провести новое дренирование, и из легких выкачали еще 300 миллилитров жидкости.

‍«От этого никто не застрахован. При травме могут быть разные плевриты. Это опасное состояние, оно требует неотложного дренирования плевральной полости. В нашем отделении ежегодно проходят лечение один-два пациента с таким диагнозом. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от активного отдыха. Коньков и других зимних забав. Бояться не нужно, главное, соблюдайте технику безопасности, катайтесь аккуратно, и все будет хорошо», – добавила Эльвина Абызова.

Роксана Мингазеева поблагодарила коллектив пульмонологического отделения за проведенное лечение. Сейчас женщина готовится к выписке.

«Спасибо Вам за профессионализм и доброе отношение. Отдельная благодарность Эльвине Рустамовне. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Дай бог медикам крепкого здоровья!», – отметила она.