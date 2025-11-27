Врачи-волонтеры из Казани и Екатеринбурга прибыли в Таджикистан с «Миссией Добро»

Фото: пресс-служба Россотрудничества в Таджикистане

Четыре доктора из Казани и Екатеринбурга стали волонтерами Международной программы «Миссия добро». Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Россотрудничества в Таджикистане.

Детский хирург Владислав Чудаков, хирург-онколог Рушан Хазиев, эндокринолог Ирина Филимонова и офтальмолог Дарья Максютова совместно с таджикскими коллегами консультируют амбулаторных и стационарных пациентов в больницах Душанбе и Дангары. В рамках программы «Миссия добро» медики проводят осмотры пациентов разных возрастов, а также обсуждают с местными коллегами протоколы лечения редких заболеваний.

Доктор Ирина Филимонова впервые участвует в волонтерском проекте. Говоря о «Миссии Добро» подчеркивает ее актуальность и пользу: «Мы обмениваемся профессиональным опытом и методиками. Это очень познавательно и, думаю, будет на пользу каждому пациенту».

Фото: пресс-служба Россотрудничества в Таджикистане

Детский хирург Владислав Чудаков не только провел консультации детей с хирургической патологией, но и прочитал специализированную лекцию для врачей.

«Коллеги заинтересованы в изучении тенденций в плане оказания современных медицинских вмешательств с уклоном на малоинвазивное оперативное вмешательство. И в этом мы – единомышленники», – отметил он.

Фото: пресс-служба Россотрудничества в Таджикистане

Напомним, в Таджикистане «Миссия Добро» реализуется с 2023 года. Ранее в программе приняли участие российские волонтеры-спасатели, сурдопедагоги, эксперты-психологи по профилактике буллинга, представители студенческих отрядов.

Международная волонтерская программа «Миссия добро» проводится Россотрудничеством совместно с Ассоциацией Добро.рф при поддержке Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, министерств здравоохранения Татарстана и Свердловской области России.