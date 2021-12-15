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Здоровье
15 декабря 2021  12:10

Врачи в прямом эфире проконсультируют жителей РТ, как встретить новый год без забот

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Прямой эфир на тему «В новый год без забот: инструкция от врача» пройдет завтра, 16 декабря, в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19.

Главный специалист Минздрава РТ по общеврачебной практике Люция Фейсханова расскажет жителям республики, как подготовиться к новогодним каникулам и провести их с пользой для здоровья. Модератором беседы выступит заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. 

Начало трансляции запланировано на 11.00. Прямой эфир можно посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 @stopcovid19.tatarstan и Минздрава РТ @minzdravrt.

#коронавирус #прямой эфир #Новый год
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