Врачи в прямом эфире проконсультируют жителей РТ, как встретить новый год без забот

Прямой эфир на тему «В новый год без забот: инструкция от врача» пройдет завтра, 16 декабря, в аккаунте Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19.

Главный специалист Минздрава РТ по общеврачебной практике Люция Фейсханова расскажет жителям республики, как подготовиться к новогодним каникулам и провести их с пользой для здоровья. Модератором беседы выступит заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Начало трансляции запланировано на 11.00. Прямой эфир можно посмотреть в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению Covid-19 @stopcovid19.tatarstan и Минздрава РТ @minzdravrt.