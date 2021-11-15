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Ру Тат
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Здоровье
15 ноября 2021  08:44
Павел Климчак

Врачи в Челнах убрали 10-сантиметровую опухоль из сердца пациента

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На плановое обследование к врачам БСМП Набережных Челнов попал пациент, который жаловался на неоднократные потери сознания и перебои в работе сердца. Во время УЗИ сердца медики установили, что в одной из четырех камерах сердца находилась опухоль диаметром 10 см, перекрывающая поток крови.

Врачи незамедлительно приняли решение делать операцию, за которую взялся главный хирург БСМП Рамис Якубов. После нескольких часов операции врачам удалось убрать опухоль из левого предсердия сердца. В данный момент пациент проходит восстановление в стенах больницы, как сообщили в официальном Instagram-аккаунте БСМП Набережных Челнов.

 

Фото: www.instagram.com/bsmpchelny/

 

#БСМП Набережных Челнов #опухоль сердца
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