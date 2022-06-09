Врачи в Челнах спасли женщину, у которой разорвалась почка

Врачи городской больницы №5 Набережных Челнов спасли 35-летнюю женщину, у которой разорвалась почка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

У челнинки год назад после перенесенных воспалительных заболеваний отказали обе почки.

«Меня родные почти год возили на гемодиализ – аппарат взял на себя функцию моих неработающих почек, чтобы я могла жить. Потом восемь месяцев ждала пересадки. И наконец-то мне сделали эту операцию в Самаре. У меня стало три почки. Свои сморщенные и от донора», — рассказала пациентка.

Женщина надеялась, что про постоянные визиты в больницу можно забыть. Но через полтора месяца после пересадки неожиданно разорвалась родная левая почка.

«Пациентка поступила к нам в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: низкое артериальное давление, сильный болевой синдром. Была нетранспортабельна, поэтому перевести в Казань санавиацией не представлялось возможным. После проведенных диагностических исследований предварительный диагноз — разрыв левой почки. Мы стабилизировали ее состояние и экстренно стали готовить к операции», — объяснил врач анестезиолог-реаниматолог пятой горбольницы Кирилл Колесников.

За выполнение сложнейшей операции взялся заведующий отделением урологии клиники Дильшат Мухаметшин.

Специалист объяснил, что из-за большой гематомы в забрюшинном пространстве и кровотечения появился большой риск отказа трансплантированной почки. Совместно с врачами Республиканской клинической больницы Татарстана решили провести хирургическое вмешательство в Челнах.

«Во время операции мы провели ревизию забрюшинного пространства. Выяснилось, что у девушки в своей почке произошел спонтанный разрыв в области нижнего полюса, откуда и началось массивное кровотечение. Разрыв почки с полной дисфункцией этого важнейшего внутреннего органа представлял собой угрозу для жизни пациентки. Было принято решение о ее удалении. Мы быстро остановили кровотечение, сохранили работающую трансплантированную почку и удалили разорвавшуюся. Четыре дня пациентка находилась в реанимации, затем была переведена в наше урологическое отделение. Случай сложный, уникальный, но мы справились», — отметил завотделением.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Сейчас женщина идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

«Пациентка и после выписки будет получать необходимое лечение. Мы ее продолжим курировать совместно с врачами-нефрологами отделения трансплантации почки РКБ. Сейчас девушка в Казани, и мы уверены, что она сможет жить полноценной жизнью, а это самое главное», — рассказал Дильшат Мухаметшин

В свою очередь женщина благодарит медиков челнинской больницы №5 за то, что они оперативно сработали и спасли ей жизнь.