Форум онкобольных в Казани: «Увидеть болезнь не только по УЗИ, а через историю человека»

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере открылся форум «РАКурс, взгляд с трех сторон: онкопрофилактика, лечение онкологических заболеваний, онкореабилитация». Ежегодное мероприятие стартовало в большом конференц-зале РКОД.

Организаторами выступили республиканский онкодиспансер, Минздрав РТ и благотворительный фонд «Мы Вместе-без Бергә».

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В форуме принимают участие как врачи разных специальностей, так и пациенты, столкнувшиеся с раком, их близкие и все неравнодушные к теме онкологической помощи. На груди у присутствовавших фиолетовая лента – символ борьбы против рака.

«Мы проводим форум в третий раз. Сегодня он особенный – его первая секция посвящена онкопрофилактике. Будем развивать это направление и дальше. Мы видим в зале лица наших друзей и подруг, которые не столкнулись с онкологией. Хотим пожелать, чтобы этого никогда не случилось», – сказала руководитель онкосообщества «Мы Вместе-без Бергә» Юлия Ивашкевич.

На полях форума прошла благотворительная ярмарка. Собранные средства пойдут подопечным благотворительного фонда.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«И врачи, и пациенты объединены общей целью – победой над раком. Мы одна команда. Симбиоз сделает борьбу эффективнее, проще и легче. Здесь находятся те, кто готов помочь и поддержать друг друга», – подчеркнул заместитель главного врача РКОД по организационно-методической работе Альфир Хисамутдинов.

По словам медика, для медицинского сообщества форум «РАКурс» – это бесценная возможность услышать пациентов, понять их страхи и надежды, «увидеть болезнь не только через УЗИ, а через призму человеческих историй».

«Роль пациентских организаций очень большая. Ими было сделано многое – прежде всего общение с больными и их родственниками. Пациенты больше верят тем, кто лично столкнулся с проблемой», – отметил председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан Чингис Махмутов.

В течение дня гости форума заслушают доклады о раке молочной железы и яичников, правильном питании, режиме дня, репродуктивном здоровье, терапии и реабилитации.