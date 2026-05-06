Врачи уверяют, что жить долго можно даже с плохой наследственностью

Активное долголетие – это норма, а старость – не диагноз. Такого мнения придерживается заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен.

По словам врача, скорость старения лишь на 30% связана с генетикой, а то, что практически у 90 % пожилых россиян есть хронические заболевания, не является нормой. Тен уверяет, что даже у людей с «плохими» генами, при правильном образе жизни, риск инфаркта или диабета становится таким же, как у обладателей хорошей наследственности.

«Особенно важен баланс четырёх компонентов: питание, физическая активность, сон, уровень стресса и социальные связи. Генетика, экология и доступная медицина вносят меньший, но значимый вклад. Генетическая предрасположенность — это не приговор, а повышенный риск. Здоровый образ жизни снижает этот наследственный риск примерно на 50–70%», — объяснила Тен в беседе с «Радио 1».