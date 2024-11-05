Врачи удалили у жительницы Нижнекамска огромный носовой камень

Врачи-отоларингологи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы удалили огромный носовой камень у своей пациентки. Такой случай в практике опытных врачей впервые, сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина обратилась с жалобой на камень в носу, который образовался, предположительно, из-за песчинки, попавшей в нос в детстве. Четырехсантиметровый камень перекрывал правый носовой проход, вызывая постоянную заложенность и гнойные выделения.

«Можно предположить, что камень начал образовываться у женщины еще в далеком детстве. Предположительно, в 3-4 года в нос попала песчинка или инородное тело, что привело к изменению носовой слизи: она стала более вязкой, с повышенным количеством солей. Пациентка не обращала на это внимание, а инородное тело с годами начало покрываться минеральными солями и слизью, в результате образовался носовой камень. Нас удивило то, что она столько лет жила с этим диагнозом, не обращалась к врачам, хотя у нее была постоянная заложенность носа, а также гнойные выделения с резким запахом», – рассказывает заведующий оториноларингологическим отделением Искандер Мубаракшин.

Камень представлял реальную опасность, в носу уже образовались пролежни, была перфорация перегородки. В любую минуту могло начаться обильное кровотечение, ведь камень начал разъедать сосуды. Опытные врачи Искандер Мубаракшин и Темурбек Худияров срочно провели операцию, расколов камень на кусочки.

«Носовой камень очень твердый. Чтобы вытащить его, нам нужно было расколоть его по кусочкам. Мы работали бором и щипцами. Нос – узкое место, объем работы большой, подобраться тяжело», – рассказал Темурбек Худияров.

Фото: НЦРМБ

Врачи отметили, что такой случай встречается крайне редко. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и выписана из стационара.