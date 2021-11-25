Врачи-тройняшки из Татарстана о «Давай поженимся»: «Достойных девчонок не нашли»

Фото: instagram.com/doctortrio/

Три брата-близнеца из Татарстана, Ильнур, Ильсур и Ильнар Мухаметзяновы, приняли участие в ток-шоу Первого канала «Давай поженимся» в надежде найти спутниц жизни. Врачи, которые известны в республике под ником «Доктор Тройняшкин», поделились с ИА «Татар-информ» подробностями участия в передаче.

Практикующим врачам-тройняшкам по 27 лет. Родом они из Пестречинского района, сейчас живут в Москве и работают педиатрами. Они авторы трех книг, любят детей и учат родителей медицинской грамотности, ведут свой блог в соцсети Instagram (число подписчиков достигает 55 тыс. человек).

«Главное, чтобы вам нельзя было в психиатрической больнице работать. Что было бы с вашими пациентами — представить страшно», — с улыбкой заметила ведущая шоу Лариса Гузеева, отметив, что все трое врачей просто «чудесные».

По словам братьев, передача снималась не по задуманному ранее сценарию. «Сценария никакого не было, поэтому мы по нему не шли. Да, нам понравилось участвовать в передаче, но расцениваем свое присутствие как получение опыта», — отметили в беседе с агентством Мухаметзяновы.

На сердца Ильнура, Ильсура и Ильнара претендовали две пары близняшек — блондинки Элина и Дарья, студентки медицинского университета из Новосибирска, и брюнетки Екатерина и Ксения из Москвы, а также уроженка Набережных Челнов Регина, которая сейчас учится в Казани.

Девушки пообщались с ведущими шоу, представили свои номера. Особенно интересной получилась сценка Регины «Трое из ларца, одинаковых с лица», в которой челнинке подыграли братья. Они вручили ей сразу три обручальных кольца. Однако Ильнур и Ильсур выбрали двойняшек Екатерину и Ксению, впрочем, сразу предупредив, что им надо пообщаться, чтобы лучше узнать друг друга.

Екатерина и Ксения родом из Краснодарского края, имеют три высших образования. Девушки, которым 25 лет, сейчас работают в Москве специалистами по продажам в инвестиционной кампании, до этого год жили в Китае. Однако отношения у них с братьями не сложились.

«В целом впечатления хорошие, вот только достойных девчонок не нашли. С учетом того, что двое из нас сделали выбор, общий язык с избранницами не нашелся», — поделились врачи.

Сваха «Давай поженимся» Роза Сябитова, которая имеет татарские корни, также сказала, что «не увидела на передаче хороших жен для братьев». «Я считаю, что хорошую жену можно и подождать», — заявила она.

«Роза Сябитова хорошая женщина, которая также нам оказывала помощь в выборе спутниц. Ничего плохого о ней сказать не можем», — заметили братья.

На вопрос, что же теперь врачи-тройняшки будут делать с популярностью, Ильнур, Ильсур и Ильнар Мухаметзяновы ответили, что «никакая популярность на нас не обрушилась».

«Мы просто приняли участие по предложению со стороны, и всё. Пошли на нее с двумя целями: найти нормальных девушек и получить опыт участия в передачах федерального уровня. Мы и без участия в шоу популярные, у нас свои социальные сети, где есть наши подписчики и подписчицы, которых мы обучаем медицинской грамотности, отвечаем на их вопросы и просто общаемся, поднимая им настроение. Мы еще и книгу написали, поэтому нам как таковая „популярность“ не нужна. Нам нужно грамотное в медицинском плане здоровое общество», — резюмировали врачи-тройняшки.