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Врачи Татарстана восстановили мужчине лицо, разрезанное от лба до подбородка цепной пилой
72-летний мужчина с тяжелой травмой лица от бензопилы поступил в Республиканскую клиническую больницу Татарстана 18 декабря.
По словам пострадавшего, когда он строил беседку у себя дома, случайно задел пилой железку и сучок дерева, цепь подбросило вверх, и он резанул себе пилой по лицу. На лице мужчины образовался страшный разрез от лба до подбородка, глазное яблоко деформировалось и выпало.
С пациентом работали сразу три бригады – челюстно-лицевой хирург РКБ Руслан Тагиров, оториноларинголог РКБ Алексей Васильев и офтальмолог РКОБ РТ Азат Мустафин.
Врачам пришлось удалить глаз и ушить веки. Из-за того, что скуло-орбитальный комплекс был разбит, медикам пришлось убирать все осколки кости из мягких тканей. После чего хирурги зашили подглазничную и лобную области, и восстановили лицо пациента.
Операция длилась три часа и прошла успешно. Сутки мужчина провел в реанимации и сейчас идет на поправку.
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