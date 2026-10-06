Врачи Татарстана удалили пораженный опухолью мочевой пузырь при помощи робота

Врачи Татарстана впервые удалили мочевой пузырь с опухолью робот-ассистированным способом. Об этом сообщил в МАКС глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

По его словам, у 71-летнего мужчины, поступившего в Республиканский клинический онкологический диспансер им. проф. М.З. Сигала, была опухоль мочевого пузыря размером 5 на 5 сантиметров, проросшая в жировую клетчатку. После обследования врачи решили провести одну из наиболее сложных урологических операций – цистпростатэктомию с одномоментной ортотопической пластикой.

Хирурги удалили мочевой пузырь и предстательную железу, после чего из участка тонкой кишки сформировали новый резервуар для мочи. Благодаря использованию робота столь сложную операцию удалось выполнить без большого разреза, через маленькие проколы.

«Для нас было важно не только удалить опухоль, но и сразу восстановить работу мочевыделительной системы. Это позволит пациенту сохранить качество жизни», – рассказал и. о. заведующего онкологическим отделением № 6 Георгий Басиашвили.

