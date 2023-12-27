Врачи Татарстана рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя на Новый год

В Новый год татарстанцы нередко позволяют себе выпить. О том, как спиртное влияет на организм на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача республиканского клинического наркодиспансера по медицинской части Резеда Хаева.

«К сожалению, именно в новогодние праздники происходит наибольшее количество случаев, связанных с употреблением спиртного. Ситуацию усугубляет то, что новогодние праздники длятся более 10 дней. Многие, вместо того, чтобы как-то распланировать каникулы, традиционно проводят это время с товарищами и близкими за совместным распитием алкогольных напитков. Но такие традиции уходят в прошлое», – рассказала врач.

По ее словам, алкоголь – это вещество, которое вызывает изменение сознания и ухудшает здоровье.

«Часто спрашивают, какое количество спиртного можно выпить. На самом деле, любое количество алкоголя вызывает изменение со стороны центральной нервной системы. Достаточно даже одной рюмки спиртного», – подчеркнула замглавного врача РКНД.

Главный токсиколог Минздрава РТ, заведующая отделением токсикологии седьмой городской больницы Казани Алия Насибуллина подтвердила, что в новогодние праздники количество поступлений в ее отделение увеличивается, причем пациенты поступают со все более серьезными состояниями. Около 98% пациентов поступают в состоянии тяжелом, проходят антишоковую терапию и проводят все оставшиеся праздники в отделении токсикологии.

«Всемирная организация здравоохранения в январе 2023 года официально заявила, что нет безопасной дозы алкоголя, любая доза токсична для организма. Нет ни одного органа, ни одной системы, которая бы не подверглась разрушительному действию алкогольных напитков, спиртосодержащих напитков», – объяснила токсиколог.