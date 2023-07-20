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Врачи Татарстана прооперировали 14-летнего пациента с редким диагнозом
Об успешной операции, которую врачи нижнекамской горбольницы провели 14-летнему пациенту с профузным кровотечением из дивертикула Меккеля, сообщает телеканал «НТР» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
В начале июля в больницу поступил 14-летний подросток с желудочно-кишечным кровотечением тяжелой степени и болью в животе. После госпитализации в отделение реанимации и стабилизации состояния, проведения гемотрансфузии, подросток был экстренно доставлен в операционную для хирургического лечения.
«Доктора выполнили экстренную операцию и идентификацию источника кровотечения (дивертикул Меккеля), который был удален», – говорится в сообщении. После операции подросток чувствовал себя хорошо.
Дивертикул Меккеля — это выпячивание 5-7 см подвздошной кишки, возникающее в результате неполного зарастания желточного протока, который встречается у 2–4% населения. В половине случаев дивертикул аномалию диагностируют у детей в возрасте до 10 лет. С подобными случаями врачи нижнекамской детской больницы сталкиваются не так часто - 1-2 раза в год.
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