Врачи Татарстана прооперировали 14-летнего пациента с редким диагнозом

Об успешной операции, которую врачи нижнекамской горбольницы провели 14-летнему пациенту с профузным кровотечением из дивертикула Меккеля, сообщает телеканал «НТР» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В начале июля в больницу поступил 14-летний подросток с желудочно-кишечным кровотечением тяжелой степени и болью в животе. После госпитализации в отделение реанимации и стабилизации состояния, проведения гемотрансфузии, подросток был экстренно доставлен в операционную для хирургического лечения.

«Доктора выполнили экстренную операцию и идентификацию источника кровотечения (дивертикул Меккеля), который был удален», – говорится в сообщении. После операции подросток чувствовал себя хорошо.

Дивертикул Меккеля — это выпячивание 5-7 см подвздошной кишки, возникающее в результате неполного зарастания желточного протока, который встречается у 2–4% населения. В половине случаев дивертикул аномалию диагностируют у детей в возрасте до 10 лет. С подобными случаями врачи нижнекамской детской больницы сталкиваются не так часто - 1-2 раза в год.